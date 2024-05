Campionul cu FCSB e propus la Dinamo: "Și-au bătut joc de el, e dărâmat mental!"

La meciul din Giulești, FCSB a mizat pe mulți jucători care au evoluat puțin în acest sezon. Printre ei s-a numărat și portarul Andrei Vlad (25 de ani), care a fost folosit în premieră în această ediție de Liga 1.

Dumitru Dragomir îl propune pe Andrei Vlad la Dinamo și o acuză pe FCSB

Vlad nu a avut o prestație sigură și a fost criticat după meci de specialiști, dar și de patronul Gigi Becali. Portarul mai are doar șase luni de contract cu FCSB și este așteapt să părăsească noua campioană a României, fie în această vară, fie în iarnă.

Dumitru Dragomir îl apără însă pe Andrei Vlad, spunând că greșelile din meciul cu Rapid sunt explicabile, având în vedere că nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată. Fostul președinte al LPF îl propune pe goalkeeper la Dinamo.

"Nu a mai apărat de doi ani. La primul gol a greșit pentru că a dat-o în față, dar nu se poate să nu-i dai într-un campionat și lui 10 jocuri. El e dărâmat mental, nu e de criticat acest băiat!



El știe că pleacă. Îl doare la bască. Unde se duce va face carieră, o să vezi! Primul l-aș lua la Dinamo, cu el aș începe. Eu l-aș lua pe Vlad. Dacă nu fac cel mai bun portar al țării din el, să-mi ziceți ce vreți. El e neantrenat acum. Nu a fost băgat deloc să joace și a lăsat-o moale de tot.



Așteaptă să se termine contractul și să plece. E bătaie de joc ce s-a întâmplat. Și-au bătut joc de el! Eu o luam și o băgam în poarta pentru ce mi-au făcut, jur!", a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.

Andrei Vlad a fost transferat de FCSB în 2017, de la Universitatea Craiova, pentru 400.000 de euro.

Portarul a strâns 118 meciuri, însă în ultimele două sezoane a pierdut postul de titular în dauna lui Ștefan Târnovanu.

Andrei Vlad: "Viitorul meu e incert, dar îmi doresc să joc"

La finalul meciului, rezerva lui Târnovanu a susținut că vrea să joace mai mult și nu s-a ferit să recunoască faptul că și-ar dori să facă pasul către o altă echipă în această vară, dacă va primi o ofertă.

"Din păcate nu am terminat anul așa cum ne-am dorit, dar pentru noi acest meci nu mai conta. Suntem fericiți că suntem campioni. Eu n-am venit în vacanță, am venit să joc fotbal, să-mi fac treaba. Nu-mi reproșez absolut nimic în această seară.

Nu cred că am acceptat statutul de rezervă, am fost nevoit să fac acest lucru. Am un contract aici. Când nu joci e greu, dar nu înseamnă că fotbalul se termină aici. Deocamdată, viitorul meu e incert. Îmi doresc să joc, dar sunt aici, am contract până în iarnă, rămân până atunci și vom vedea ce se va întâmpla. Nu știu dacă am oferte, întrebați conducerea, eu sunt jucător", a spus Vlad la finalul meciului.