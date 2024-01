Bulgarul Grigor Dimitrov - fost câștigător al turneului ATP de la București, în 2014 - a devenit campion în circuitul de elită al tenisului masculin, după o așteptare de peste șase ani.

Dimitrov l-a întrecut pe danezul Holger Rune, scor 7-6 (5), 6-4, în ultimul act al competiției ATP de la Brisbane, Australia. Acesta a conturat victoria în urma unei mingi de meci jucate impecabil și încheiate cu un voleu de rever de efect, după care s-a prăbușit, de bucurie, pe suprafața de joc.

Dimi’s Time To Shine ????

The moment @GrigorDimitrov become a champion on the @atptour for the first time since 2017! ????#BrisbaneTennis pic.twitter.com/gZ9yqwCK5c