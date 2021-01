Calificarile Australian Open 2021 s-au incheiat fara niciun roman castigator: cate reprezentante va avea Romania la primul Grand Slam al sezonului

Mihaela Buzarnescu a pierdut finala calificarilor si a ratat sansa de a se califica pe tabloul principal al Australian Open 2021.

Calificarile primului turneu de mare slem al anului, Australian Open, desfasurate intr-o locatie inedita in acest an, Abu Dhabi s-au incheiat cu deznodamant defavorabil tenisului romanesc.

Pe tabloul masculin, Marius Copil (216 ATP) a fost depasit in trei seturi, scor 6-7, 6-2, 3-6 de un pusti australian in varsta de 19 ani, Dane Sweeny, ocupant al locului 794 in clasamentul mondial, iar la fete cinci din sase jucatoare au fost eliminate inca din primul tur, anume: Maria Irina Bara (119 WTA), Monica Niculescu (144 WTA), Jaqueline Cristian (168 WTA), Laura-Ioana Paar (193 WTA) si Gabriela Talaba (205 WTA).

"Miki" Buzarnescu a pierdut finala calificarilor desi a condus cu 6-2, 5-2



Singura jucatoare care a ajuns in punctul de a avea sanse reale la accederea pe tabloul principal a fost Mihaela Buzarnescu (137 WTA), care a invins-o in primul tur preliminar pe Lara Arruabarrena-Vecino (165 WTA), scor 6-4, 6-3, dupa care a trecut in turul doi in maximum de seturi - dupa doua ore si 54 de minute - de americanca Liu Claire (218 WTA), scor 7-6, 2-6, 6-4.

In finala calificarilor insa "Miki" a suferit un esec dureros, cedand in trei seturi in favoarea americancei Whitney Osuigwe (161 WTA), scor 6-2, 6-7, 2-6, la capatul a 136 de minute de joc.

Halep, Tig, Cirstea, Begu si Bogdan, sperantele Romaniei la Melbourne in 2021



In consecinta, Romania nu va avea niciun participant pe tabloul principal masculin al Australian Open 2021, dar va fi reprezentata de nu mai putin de cinci jucatoare in competitia feminina individuala. Cele cinci jucatoare calificate direct pe tabloul principal, datorita clasamentului WTA sunt Simona Halep (2 WTA), Patricia Tig (56 WTA), Sorana Cirstea (71 WTA), Irina Begu (78 WTA) si Ana Bogdan (92 WTA).

Australian Open 2021 va avea loc in perioada 8-21 februarie.