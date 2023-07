Americanca, locul 18 WTA, s-a calificat în sferturi de finală la Wimbledon după ce a trecut de Mirra Andreeva (16 ani), în trei seturi, scor 3-6, 7-6 (7/4), 6-2.

La opt ani după ce a atins această fază a competiţiei pe iarba londoneză, Madison Keys, care mai are în palmares o finală la US Open în 2017 şi semifinale la Australian Open (2015, 2022), Roland Garros (2018) şi US Open (2018), şi-a valorificat experienţa și a reușit să treacă de tânăra rusoaică, deși a fost condusă cu 1-4 în setul doi.

Madison Keys nu mai pierduse în acest sezon niciun set pe iarbă, ea câştigând săptămâna trecută turneul de la Eastbourne pentru a doua oară în cariera sa.

În setul al treilea, Mirra Andreeva (102 WTA) a acuzat oboseala, rusoaica disputând trei tururi de calificare înainte de a ajunge pe tabloul principal.

În setul al treilea, la scorul de 5-2, 40-40, în favoarea jucătoarei din SUA, jucătoarea din Rusia s-a dezechilibrat și și-a scăpat racheta, care s-aa lovit puternic terenul. Gestul a fost considerat nesportiv de către arbitrul de scaun, iar Mirra a fost sancționată cu un punct.

Madion Keys a beneficiat de o minge de meci și a câștigat jocul, calificându-se în sferturile de finală. Spectatorii au fost de partea Mirrei Andreeva și au huiduit decizia luată de arbitru, în timp ce sportiva a izbucnit în plâns.

The chair umpire ruled this action a throwing of the racquet ultimately handing Madison Keys a match point

It seems that Mirra Andreeva rolled her ankle and released the racquet from hand

Tough call to end a scintillating match#Wimbledon pic.twitter.com/60qkOjuAZ8