Demonstrativul Kyrgios - Djokovic a rămas fără bilete de vândut, după doar 58 de minute. Reacția inedită a australianului

Interesul generat de meciul demonstrativ dintre Novak Djokovic și Nicholas Kyrgios a întrecut așteptările organizatorilor de la Melbourne. Arena Rod Laver va găzdui duelul vineri, în data de 13 ianuarie, iar publicul nu va reprezenta o problemă pentru oficiali.

Tribunele vor fi umplute până la refuz, întrucât toate biletele puse în vânzare au fost epuizate în doar 58 de minute, australienii dovedindu-se realmente entuziasmați de prima vară australiană de tenis în care pandemia de coronavirus nu se va mai regăsi în topul grijilor.

Wow Nick Kyrgios is bad for the sport! Wow what a disgrace, a national embarrassment! How dare he sell out another stadium, the arrogance https://t.co/Sn37U2nAjv