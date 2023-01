Îngrijorare în echipa multiplului campion de Grand Slam, Novak Djokovic (35 de ani, 5 ATP), cu doar cinci zile înaintea debutului Openului Australian, ediția 2023 (16-29 ianuarie).

De nouă ori campion la Melbourne, tenismenul sârb s-a retras după doar 36 de minute de antrenament, din cauza unor probleme fizice. Novak Djokovic trebuia să se antreneze minim 75 de minute, alături de Daniil Medvedev, într-o reeditare a semifinalei turneului ATP 250 de la Adelaide, notează Punto de break.

Cu public în tribune, arbitru și copii de mingi, Djokovic și Medvedev ar fi trebuit să joace minim un set în ritm de competiție, însă nu a putut duce la bun sfârșit planul de antrenament, din cauza unor dureri la nivelul genunchiului stâng, acuzate inclusiv în timpul competiției câștigate săptămâna trecută.

Djokovic a cerut intervenția trainer-ului de mai multe ori în timpul jumătății de oră petrecute în Arena Rod Laver, alături de rivalul Medvedev, în momentul de față rămânând incerte atât starea lui, cât și dacă problema constă într-o micro-ruptură musculară ori este vorba doar despre o tensiune adunată în ultimele zile.

Vineri, 13 ianuarie, Novak Djokovic are programat un meci demonstrativ alături de Nick Kyrgios, în aceeași Arenă Rod Laver. Toate tichetele de acces pentru această partidă au fost vândute în doar 58 de minute.

Get set for explosive action as tennis’ most famous frenemies come together on RLA for an exciting practice match before #AO2023.

