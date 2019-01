Bouchard rupe gura targului inainte de duelul cu Serena Williams! Declaratia superba a canadiencei si raspunsul Serenei

Eugenie Bouchard si Serena Williams, ambele aflate in revenire de forma, se vor intalni in turul secund la Australian Open 2019.

Sportiva din Canada pare sa fie tot mai aproape de forma de dinainte de prabusirea din clasament. Ea s-a impus clar in meciul din primul tur in fata jucatoarei din China, Shuai Peng, scor 6-2, 6-1. In continuare, Genie o va intalni pe Serena: “Ii admir longevitatea, modul in care domina circuitul de atatia ani, chiar daca a trecut si prin momente dificile. Nu vreau sa o ridic pe un piedestal, pentru ca urmeaza sa o infrunt, dar trebuie sa recunosc ca o iubesc. Sunt incantata cand infrunt cele mai bune jucatoare, mai ales la turneele de Mare Slem”, a declarat Bouchard pentru site-ul oficial al WTA.

Serena a fost si ea intrebata la conferinta de presa despre viitoarea ei adversara si a avut doar cuvinte de lauda la adresa canadiencei: “Apreciez faptul ca nu a renuntat. S-au scris o multime de prostii despre ea, dar le-a trecut cu vederea. A continuat sa lupte si a ajuns acum la un nivel extraordinar. Va fi un meci extrem de dificil”, a spus Serena.

Bouchard si Serena s-au intalnit de 3 ori pana acum in circuit. Americanca in varsta 37 e in avantaj, scor 2-1.