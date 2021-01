Bilant DEZASTRUOS pentru romani: 6/7, eliminati inca din primul tur al calificarilor Australian Open: Marius Copil, esec uluitor in fata unui pusti de 19 ani, debutant in ATP

Mihaela Buzarnescu se va duela cu americanca Liu Claire in semifinalele calificarilor.

Romania a avut parte de un start de sezon dezastruos in sezonul 2021 al ATP si WTA. In calificarile desfasurate in Emiratele Arabe Unite premergatoare turneului de la Australian Open, 6 din 7 reprezentanti ai tarii noastre au fost eliminati inca din turul inaugural al preliminarilor.

In prima zi a calificarilor, Maria Irina Bara (119 WTA) a pierdut cu japoneza Yuki Naito (184 WTA), scor 6-7, 2-6, esec succedat de infrangerea suferita de Gabriela Talaba (205 WTA) in favoarea frantuzoaicei Chloe Paquet (187 WTA).

Seria rezultatelor proaste a fost continuata de Monica Niculescu, numarul 144 WTA cedand scor 3-6, 2-6 in fata britanicei Francesca Jones. Laura-Ioana Paar (193 WTA) a fost invinsa de Maryna Zanevska (252 WTA), scor 3-6, 2-6, iar revelatia anului 2020, Jaqueline Cristian (168 WTA) s-a vazut intrecuta de canadianca Rebecca Marino (312 WTA), scor 4-6, 4-6.

Singura victorie a fost obtinuta de Mihaela Buzarnescu (137 WTA), care s-a impus, scor 6-4, 6-3 in defavoarea spanioloaicei Lara Arruabarrena-Vecino (165 WTA).

Pe tabloul masculin, Marius Copil (216 ATP) a fost depasit in trei seturi, scor 6-7, 6-2, 3-6 de un pusti australian in varsta de 19 ani, Dane Sweeny, ocupant al locului 794 in clasamentul mondial. Pana la acest meci, Dane Sweeny evoluase numai in turneele Challenger ITF, unde avea un record negativ, cuprinzand 6 victorii si 16 infrangeri.

Australian Open 2021 se va derula in perioada 8-21 februarie.