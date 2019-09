Bianca Andreescu se pregateste sa ia cu asalt topul WTA: "Poate ajunge rapid numarul 1 in lume!"

Bianca Andreescu si-a reinceput revenirea in circuitul WTA dupa victoria de la US Open.

Jucatoarea canadianca cu origini romane a ajuns in China pentru turneul Premier Mandatory de la Beijing.

Bianca Andreescu: „M-am antrenat foarte bine, sunt de 4 zile la Beijing. Abia astept turneul, sunt foarte increzatoare.”

Bianca a fost impresionata placut de primire. „Este prima data cand ajung in China, prima mea participare la acest turneu. Pana acum este bine. Ma bucur de aceasta experienta, oamenii sunt foarte prietenosi, mancarea este incredibila. Abia asteptam sa gust mancarea chinezeasca de aici. Complexul este foarte bine organizat si abia astept saptamana care vine,” a declarat Bianca Andreescu.

Milos Raonic, singurul tenismen canadian care a ajuns intr-o finala de Grand Slam a propus-o pe Bianca Andreescu drept viitor numar 1 WTA.

Milos Raonic: „Cu siguranta, Bianca Andreescu poate ajunge pe locul 1 WTA.”

„Cred ca este o jucatoare de top 5 sau 6 in lume in acest moment, analizand modul in care merge tenisul feminin acum. Are o ocazie foarte buna sa lupte pentru numarul 1 in urmatoarele luni. Situatia la varf este deschisa, am vazut multe numere 1 in ultimii ani, in mod special intrucat Serena nu a avut un orar incarcat in ceea ce priveste turneele jucate, fiind mama.”

Bianca Andreescu va debuta la Beijing impotriva bielorusei Aliaksandra Sasnovich.