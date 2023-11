Bianca Andreescu a ieșit câștigătoarea ediției 2019 a Openului American, spre surprinderea publicului american, care aștepta să o vadă pe Serena Williams cucerind titlul cu numărul 24 în competițiile de mare șlem.

Sportiva canadiană cu părinți români nu doar că a câștigat finala, dar a reușit victoria în minimum de seturi, scor 6-3, 7-5. Succesul s-a întors însă împotriva Biancăi Andreescu, două sezoane mai târziu, în 2021, când a contemplat retragerea din tenisul mondial.

Bianca Andreescu, despre reculul succesului de la US Open: „N-am mai vrut să joc tenis, n-am mai vrut să fiu în centrul atenției.”

„În 2019 nu am simțit presiune deloc. Fusese o chestie nouă. Nu mi-a păsat de nimeni, doar de tenisul meu. Nu-mi păsa de atenția din jur, de social media. Dar în 2021, când m-am întors în circuit, a început presiunea.

Am jucat în Canada și la US Open, n-am făcut-o așa cum mi-aș fi dorit eu și am luat-o în jos în clasament. Am ajuns pe locul 50 și ceva, nu-mi mai amintesc. Încerc să uit despre perioada asta!

„Am crezut că e ceva grav cu mine, din punct de vedere mintal.”

Mă duceam la antrenament, făceam exercițiile, mișcările, toată rutina. Totul cu mintea goală. Nu-mi plăcea. Am crezut că e ceva grav cu mine. Mintal. Nu știam. Îmi zbura mintea la tot ce fusese negativ.



Am ținut foarte mult în mine, dar nu știu de ce. Părinții îmi spuneau: "Vorbește cu mine! Vorbește cu cineva care te poate ajuta!". Dar eu mă simțeam vinovată pentru modul în care mă simțeam. Îmi ziceam: "Uite, am părinți minunați, am prieteni minunați, am o echipă minunată".

Eram tristă. "Viața mea e frumoasă, de ce mă simt așa?". Nu aveam răspunsuri. Am încercat să vorbesc cu psihologi, dar nu a mers nimic. Am decis împreună cu părinții să mă opresc. A fost cea mai grea decizie. N-am mai vrut să joc tenis, n-am mai vrut să fiu în centrul atenției. Am stat șase luni în afara tenisului,” a declarat Bianca Andreescu, într-un interviu acordat GSP.

Bianca Andreescu s-a clasat pe locul 4 al ierarhiei WTA, în octombrie 2019. Are 3 titluri în palmares, cucerite la Indian Wells, Toronto și New York, toate în același an.

Horia Tecău, la Poveștile Sport.ro. Emisiunea integrală (1.11.2023)