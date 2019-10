"Am auzit la mine in tara ca sunt cam batrana!" Simona Halep a dezvaluit ce a motivat-o in primul meci de la Shenzhen! Ce spune despre Darren Cahill

Halep s-a impus cu 3-6 7-6 6-3 in fata Biancai Andreescu, in primul meci direct dintre cele doua si primul din Grupa Violet de la Turneul Cmapioanelor.

Simona a inceput cu dreptul la Shenzhen, la a sasea sa prezenta la turneul final WTA.

La conferinta de presa de dupa meci, romanca a avut o declaratie acida la adresa celor spuse in Romania inainte de meciul cu Andreescu.

"Am auzit la mine in tara ca sunt cam batrana. De aceea a fost un pic de presiune. Dar sunt fericita si mandra acum ca am vazut ca sunt inca acolo si pot sa lupt, chiar daca din spate vin jucatoare tinere, care la 19 ani au castigat deja un Grand Slam", a spus Simona Halep la conferinta de presa.

Halep: "L-am chemat pe Darren ca sa fie la turatie maxima!"

Simona Halep a fost intrebata de ce a apelat de patru ori in timpul partidei la ajutorul lui Darren Cahill.

Romanca a spus, zambind, ca i-a dus dorul antrenorului.

"L-am chemat de atatea ori deoarece mi-a lipsit anul trecut. Am vrut sa ma asigur ca e la turatie maxima, sa zicem", a spus Halep.