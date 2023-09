Mai ghinionist decât el nu există! Matteo Berrettini a ieșit de pe teren în scaunul cu rotile, la US Open

Fost finalist al turneului de la Wimbledon, italianul Matteo Berrettini (27 de ani, 36 ATP) a suferit o nouă accidentare.

După ce a fost bântuit de probleme la nivelul încheieturii, jucătorul din Roma a suferit o entorsă la nivelul gleznei, în timpul meciului jucat cu Arthur Rinderknech (73 ATP), în turul secund al Openului American.

Matteo Berrettini just took a hard fall during his match vs Rinderknech. Looks to have twisted his ankle #USOpen pic.twitter.com/OuApwk2daY

La scorul de 6-4, 5-3 pentru francez, Matteo Berrettini și-a luxat glezna și a căzut la pământ, unde a rămas minute în șir, până când a fost preluat în scaunul cu rotile.

Cu un strigăt tulburător de durere, Matteo Berrettini va avea nevoie de timp pentru a accepta o nouă întâmplare nefericită, care îi întrerupe din nou cariera și îi anulează potențialul uriaș arătat inclusiv în edițiile anterioare ale întrecerii de la US Open.

Berrettini a jucat semifinală la New York, în urmă cu patru ani, iar pe iarba de la Wimbledon s-a calificat în finală, în urmă cu două veri. În 2022, italianul a ratat turneul de la All England Club din cauza unui test COVID pozitiv depistat în ultimele 24 de ore dinaintea primului meci programat.

The terrible fall of Matteo #Berrettini ???? pic.twitter.com/q9Z8EDGU8m

Matteo Berrettini left the US Open in a wheelchair.

It’s difficult to explain just how horrific his luck has been.

The amount of injuries he’s had just isn’t right.

What’s most frustrating is that there’s no one to blame but the universe.

????

pic.twitter.com/CJ5RX6FgvY