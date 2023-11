Melissa Satta este considerată de fanii lui Matteo Berrettini vinovată pentru regresul tenismenului italian din ultima perioadă. Finalistul ediției 2021 a turneului de la Wimbledon a luat în această săptămână decizia de a se despărți de antrenorul Vincenzo Santopadre, alegere dezaprobată de o mare parte a susținătorilor jucătorului.

În declarația prin care și-a anunțat hotărârea, Berrettini a dezvăluit că s-a gândit la retragerea prematură din tenis, în contextul accidentărilor grave suferite în ultimii ani.

Berrettini s-a gândit la retragere, la vârsta de 27 de ani

„M-am gândit serios să renunț o dată, am văzut totul întunecat. Gândul meu a fost: o să încep din nou, o să fac tot posibilul să mă întorc și apoi va interveni ceva altceva.

Mi-am spus mie însumi: nu pot să continui să oscilez, devine cu adevărat agonie și nu vreau să devină asta, dacă într-adevăr dacă iubesc acest sport. Jucăm un sport care nu ne permite răgaz atunci când avem nevoie, pentru că întotdeauna simți că alergi mereu, mereu simți că ceilalți joacă și te depășesc,” a declarat Berrettini, conform Tennis World USA.

Melissa Satta, fotomodelul urmărit de 4,8 milioane de persoane pe Instagram

„Și rămâi blocat în șanțuri, pierzi puncte și viteză și apoi te întorci în circuit mai devreme decât ar trebui. Din fericire, sunt multe persoane care mă iubesc și au încercat în orice fel să mă facă să mă simt mai bine. Eu sunt un om care crede mult în ideea de a sta în întuneric și așa au fost zile în care nu m-am putut ridica.

Chiar dacă trebuia să fac fizioterapie, mi-a fost greu să mă ridic din pat și să merg la fizioterapie. Și așa mi-am spus: Știi ce? E în regulă să nu ai chef să faci nimic. Important este să înțelegi puțin de ce și apoi să încerci să găsești ceva care să te scoată imediat din pat.

M-am întrebat ce mai pot face, am realizat că nu este o chestiune de clasament. Nu este o chestiune de bani. Este o adevărată provocare cu mine însumi. Oamenii uită repede. Eu nu uit ce am făcut. Îl citez pe Vincenzo, când am vorbit ultima dată înainte să ne despărțim.

Mi-a spus: 'Nu ai ratat niciodată o sesiune de antrenament. Nu ai ratat niciodată un pas. Nu ți-ai luat niciodată gândul de la ceea ce făceai. Știu asta,” a fost modul emoționant prin care Berrettini a făcut public faptul că se află în căutarea unui nou antrenor.

Berrettini a părăsit US Open 2023 în scaunul cu rotile: după ce a fost bântuit de probleme la nivelul încheieturii, jucătorul din Roma a suferit o entorsă la nivelul gleznei, în timpul meciului jucat cu Arthur Rinderknech (73 ATP), în turul secund al Openului American.

