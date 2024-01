Stefanos Tsitsipas (7 ATP) are puține limite când vine vorba despre abilitățile sale tehnice pe terenul de tenis.

Finalistul Australian Open 2023 și-a început cu o victorie în patru seturi campania în ediția 2024 a marelui turneu de la Melbourne.

brb watching this Tsitsipas replay on loop ????

Our new Roman Empire. pic.twitter.com/BHBTzdOH1S

5-7, 6-1, 6-1, 6-3 a fost scorul prin care Tsitsipas l-a eliminat, în turul întâi, pe Zizou Bergs (130 ATP), dar mai impresionant decât prestația generală a grecului din ultimele trei seturi a fost un punct adjudecat de Tsitsipas, în ciuda dificultății extrem de ridicate.

Bergs a reușit un voleu de backhand excelent, în care a imprimat mult efect, astfel încât mingea a revenit în terenul său de joc. Acest lucru nu a fost o problemă decisivă pentru Tsitsipas, care a sprintat extraordinar, a frânat la timp și și-a menținut exemplar echilibrul, astfel încât să nu atingă fileul cu nicio parte a corpului ori cu racheta.

În consecință, Tsitsipas a câștigat punctul, reușind să trimită mingea - chiar dacă aceasta era în terenul advers - în lateral, spre marea surprindere a tenismenului belgian.

Tsitsipas hit the shot of the year against Bergs

Zizou hit a shot that barely goes over the net

Stefanos reached over & slaps it away

He put every ounce of effort into not touching the net ????

Zizou can’t believe it

Pure entertainment

pic.twitter.com/jm8TSvxYWi