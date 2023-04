Baraj Cupa BJK, Slovenia - România 1-2: Ana Bogdan a ratat dramatic „dubla” în Slovenia. Barajul continuă în meciul 4

Ana Bogdan (30 de ani, 58 WTA) nu a reușit să contureze în minimum de meciuri calificarea României la turneul final al Cupei Billie Jean King, care va reuni 12 națiuni, în săptămâna 7-12 noiembrie.

Duelul rachetelor cu numărul 1 din grupările Sloveniei și României, Tamara Zidansek - Ana Bogdan s-a încheiat cu o victorie semnată în trei seturi de către jucătoarea-gazdă, scor 6-3, 6-7, 5-7.

With the tie on the line, both players came out ready to fight. Ana took the early set lead, then it was back and forth as both Ana and Tamara would go on runs. Sadly in the end Tamara was better at the end to get the win to keep Slovenia alive. Tamara Zidansek defeated Ana… pic.twitter.com/5VqOZUU1ML