Cadou de Paște! Jaqueline Cristian bate o fostă semifinalistă la Roland Garros, iar România conduce cu 2-0 la meciuri, în Slovenia

Barajul Slovenia - România a început cum nu se putea mai bine pentru țara noastră. După victoria colosală semnată de Ana Bogdan, în urma unei reveniri copleșitoare, de la 0-4 la game-uri, în setul decisiv, Jaqueline Cristian a dublat succesul colegei sale, punându-și echipa la un singur succes distanță de calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King, anterior denumită Fed Cup.

Jaqueline Cristian (24 de ani, 180 WTA a învins-o pe Tamara Zidansek (25 de ani, 102 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-3, confirmându-și forma bună arătată în circuitul ITF, în luna martie. Sportiva din țara noastră a depășit-o pe fosta semifinalistă a turneului de la Roland Garros chiar la ea acasă, acordând României un avantaj enorm, din punct de vedere moral, la finalul zilei întâi.

After a straightforward 1st set win for Jaqueline, Tamara came back playing much better to make it a match and force a decider. It was very close in the 3rd set till Jaqueline was able to take control to seal the victory. Jaqueline Cristian defeated Tamara Zidansek 6-1, 4-6,… pic.twitter.com/VHkmN31sOs