Jaqueline Cristian reacționează, după ce a împins România la o victorie de turneul final: „Noi suntem gata! Să ne susțineți!”

Jaqueline Cristian (24 de ani, 180 WTA) a depășit-o în trei seturi pe Tamara Zidansek (25 de ani, 102 WTA), în al doilea meci al barajului dintre Slovenia și România, premergător turneului final al Cupei Billie Jean King.

Cristian s-a impus în detrimentul semifinalistei turneului de la Roland Garros, din 2021, scor 6-1, 4-6, 6-3, după care s-a prezentat în fața națiunii, îndemnându-i pe fanii tenisului să le urmărească și să le susțină pe componentele lotului național, deplasat la Koper.

Jaqueline Cristian: „Cred că o să dormim puțin mai liniștite la noapte, dar rămânem la fel de motivate să câștigăm.”

Vorbind despre condițiile de joc în partida cu Tamara Zidansek, Jaqueline Cristian a apreciat următoarele aspecte: „Condițiile au fost grele. A fost frig, terenul, moale, am simțit că le-a avantajat pe ele un pic. O știam pe Tamara, știam ce trebuie să joc. A fost o bătaie, pe care mă bucur că am câștigat-o.

Cred că o să dormim puțin mai liniștite la noapte, dar rămânem la fel de motivate să câștigăm, la fel cum am făcut-o la Oradea; chiar dacă am condus cu 2-0, ne-am făcut treaba până la capăt,” a declarat Jaqueline Cristian, într-o intervenție televizată în direct.

Condiții grele de joc, apreciază Jaqueline Cristian: „În setul decisiv, mingile erau efectiv pietre.”

„În decisiv, mingile erau efectiv pietre și nu se duceau. Am simțit că trebuie să joc destul de inteligent. Am forțat puțin prea mult pe serviciu, dar am stat acolo până la final.

Am încercat să mă țin de tactică cât de mult am putut. Eu zic că avem prima șansă mâine. Noi suntem gata!”, a adăugat Jaqueline Cristian, la Digi Sport, încheindu-și declarațiile cu un îndemn scurt și cuprinzător pentru românii de acasă: „Să ne urmăriți și să ne susțineți!”, a transmis Jaqueline Cristian, cu căldură.

Sâmbătă, 15 aprilie, începând cu ora 12:00, Ana Bogdan o va înfrunta pe Tamara Zidansek, în speranța de a tranșa definitiv soarta calificării la turneul final al Cupei Billie Jean King. Ar fi prima calificare a României la întrecerea propriu-zisă, de la schimbarea formatului competițional, aplicată în 2020.

