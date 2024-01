Australian Open 2024 | Caroline Garcia „a zburat” peste Naomi Osaka, care s-a apucat de citit în timpul meciului pierdut

Caroline Garcia a învins-o în minimum de seturi pe Naomi Osaka, 6-4, 7-6 (2), în capul de afiș al primului tur al ediției 2024 a Openului Australian.

Sportiva din Franța a servit 13 ași, nepermițându-i japonezei - revenite în circuitul de Grand Slam-uri pentru prima dată după US Open 2022 - nici măcar o minge de break.

Fly with Caro into R2 ✈️???????? @CaroGarcia defeats a returning Naomi Osaka to advance at the #AusOpen @FFTennis pic.twitter.com/c0ekDGSdCy

La Melbourne, Naomi Osaka a jucat un tenis îndrăzneț, la revenirea în circuit. În iulie 2023, Osaka a născut o fetiță, în Los Angeles.

Într-o pauză de odihnă, Osaka nu s-a abținut și a scos din geantă o carte. Fanii tenisului au speculat cu privire la conținutul cărții lecturate de Naomi Osaka, oscilând între un carnet de notițe de joc și o carte de beletristică.

Osaka a abordat actuala ediție a turneului major de la antipozi din postura de cvadruplă campioană de Grand Slam și dublă câștigătoare la Melbourne.

World-class multi-tasking from @naomiosaka during a change of ends.

There's never a bad time for a good book.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/neTYQ6aHmG