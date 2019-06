ROLAND GARROS 2019 | Situatie incredibila la Paris! Organizatorii i-au rugat pe angajati sa ocupe locurile libere din arena! Ce mesaj au primit!

Organizatorii Roland Garros 2019 i-au rugat pe angajati sa ocupe locurile libere de pe Chatrier.

Un moment inedit si in acelasi timp jenant a avut loc la editia din acest an a Roland Garros. Organizatorii celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului le-au trimis angajatilor mail-uri prin care-i rugau sa mearga la semifinalele masculine si finalele feminina, respectiv masculina de la Openul francez, asta pentru ca erau o multime de locuri libere ramase in tribune. Mai mult, angajatilor li s-a transmis sa fie "discreti" si sa-si ascunda acreditarea odata ajunsi in tribune.

Jurnalistii britanici de la Reuters au scos la iveala masura de forta la care au recurs organizatorii francezi. Locurile de pe arena principala, Philippe Chatrier, nu au fost ocupate la semifinala dintre Rafael Nadal si Roger Federer de vineri, fapt care i-a facut pe organizatori sa recurga la masuri extreme. Astfel ca angajatii au fost nevoiti sa ocupe locurile libere de pe principala arena de la Openul francez pana cand ocupantii locurilor ajungeau la arena pentru a urmari meciurile.

Ce mesaj au primit angajatii Roland Garros de la organizatori

"Pentru ca au aparut schimbari in program, echipa de conducere a turneului are placerea de a autoriza angajatii FFT (cu acreditari negre si gri) sa fie prezenti la meciuri, la semifinala masculina si la finala feminina de sambata. Este important ca urmatoarele reguli sa fie respectate: la fiecare schimbare de teren, cand invitatii ajung in tribune, ridicati-va si parasiti zona; ramaneti discreti, indepartati-va acreditarea odata ce intrati in arena; nu dezvaluiti cele transmise aici pe retelele de socializare", au transmis organizatorii pe mail angajatilor Federatiei Franceze de Tenis.