Și-a luat revanșa în finală! Alexander Zverev, victorios la Turneul Campionilor: l-a dominat categoric pe Medvedev

Campionul olimpic en titre a câştigat Turneul Campionilor pentru a doua oară în cariera sa, învingându-l în două seturi, 6-4, 6-4, pe rusul Daniil Medvedev, deţinătorul titlului, în finala desfăşurată la Torino.

Această victorie încheie un sezon deosebit de prolific pentru Zverev, numărul trei mondial, care a cucerit în total şase trofee în 2021, printre care şi medalia de aur la la Olimpiada de la Tokyo.

Jucătorul german, în vârstă de 24 ani, l-a eliminat în semifinalele Turneului Campionilor pe sârbul Novak Djokovic, liderul clasamentului mondial, care a ratat ocazia de a câştiga pentru a şasea oară în cariera sa în competiţia de final de sezon din circuitul ATP şi a-l egala, astfel, pe elveţianul Roger Federer.

Even the dog gets amongst the celebrations ???? ???? @AlexZverev #NittoATPFinals pic.twitter.com/za2h6Je1zt