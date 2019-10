Reactia lui CTP dupa victoria Simonei in fata Biancai Andreescu! Momentul psihologic care i-a adus lui Halep prima victorie la Shenzhen! "A dovedit o tarie psihica remarcabila!"

Din articol Cristian Tudor Popescu a vorbit despre momentul psihologic al partidei

Simona Halep a obtinut prima victorie din Grupa Violet la Turneul Campioanelor.

Calificata pentru a sasea oara consecutiv la Turneul Campioanelor, Simona Halep a reusit sa se impuna in trei seturi, scor 3-6 7-6 6-3, in fata Biancai Andreescu.

Campioana de la Wimbledon a invins-o pe campioana de la US Open intr-un meci extrem de disputat, care a durat 2 ore si 30 de minute.

Bianca Andreescu a pus-o la munca pe Simona Halep, insa romanca nu a cedat si a dovedit ca este jucatoarea mai experimentata.

"Ma asteptam ca meciul sa fie asa, din pricina stilului diferit al celor doua jucatoare. Asta a facut spectacolul fascinant al meciului. De o parte Bianca Andreescu cu forta loviturilor in special pe forehand, cu elanul tineresc, cu jocul ei mai complex, stapanind voleul, scurtele. De cealalta parte, insa, s-a ciocnit de puterea Simonei, de capacitatea ei formidabila de a rezista in raliu. La inceput, in primul set si cam jumatate din al doilea, Simona a fost destul de rusty, cum i-a spus Darren Cahill, adica ruginita putin, nu si-a dat drumul la picioare. Apoi, insa, a inceput sa isi de drumul la picioare, sa reziste, sa trimita mingi mult mai multe inapoi canadiencei.

Momentul psihologic al meciului s-a consumat la finalul setului 2, la minge de meci pentru Bianca Andreescu, unde Simona a dovedit o tarie psihica remarcabila, a gestionat excelent momentul. Eu, sa stiti ca am fost sigur ca va castiga dupa ce a luat setul doi la tie-break", a explicat CTP pentru PRO TV.