Simona Halep (32 de ani) a ajuns în urmă cu două zile în Miami și a început antrenamentele pe suprafața complexului de gală din Florida. Constănțeanca a luat decizia să participe, după decizia TAS, chiar la un turneu cu un istoric impresionant, la care au participat nume mari în trecut.

Statistica arată că fosta rivală a româncei, vedeta Serena Williams, a cucerit titlul la Miami Open de opt ori! La masculin, Andre Agassi și Novak Djokovic au strâns, fiecare, câte șase titluri! Dar iată mai jos o statistică interesantă despre turneul feminin din Florida.

22 Steffi Graf (foto, jos) - campioană 1994, 1995, 1996; a pierdut în fața lui Venus William în semifinale, în 1999

22 Venus Williams - campioană 1998, 1999, 2001; a pierdut în fața Serenei Williams în semifinale, în 2002

8 Serena Williams

7 Steffi Graf

5 Chris Evert, Maria Sharapova

4 Venus Williams

3 Gabriela Sabatini (foto, jos), Monica Seles, Jennifer Capriati și Victoria Azarenka

