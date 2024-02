Bianca Andreescu și Emma Răducanu au surprins lumea tenisului când au ieșit campioane în edițiile 2019, respectiv 2021 ale Openului American.

Sportiva canadiană cu părinți români, născută la Mississauga, a învins-o pe Serena Williams, scor 6-3, 7-5, în finala turneului de mare șlem de la New York, pe când avea doar 19 ani.

Bianca Andreescu și Emma Răducanu nu au mai câștigat turnee după succesele de la US Open

Doi ani mai târziu, Emma Răducanu a intrat definitiv în istoria tenisului, devenind prima jucătoare care nu doar că iese campioană după ce a pornit din faza calificărilor, dar semnează această performanță fără să piardă set.

Chiar dacă parcursul Emmei Răducanu la Flushing Meadows a fost relativ facil, în ochii mai multor experți din lumea tenisului, ambele jucătoare au impresionat puternic în SUA, după care au experimentat o perioadă mai lungă de incertitudine în carierele lor de jucătoare profesioniste de tenis.

Răducanu s-a străduit timp de un an să strângă trei victorii consecutive în circuitul WTA, după marea victorie obținută în „orașul care nu doarme niciodată,” în timp ce Andreescu a reușit o finală, în turneul WTA de la Bad Homburg, în 2022, dar niciuna din cele două nu a mai ridicat vreun trofeu, după marile rezultate de pe tărâm american.

Sportiv: avantaj Bianca Andreescu (3 titluri și 3 finale)

Din punctul de vedere al rezultatelor în tenis, Bianca Andreescu are avantajul în fața Emmei Răducanu - posibil și datorită celor doi ani în plus de experiență în WTA; Andreescu a avut o vară perfectă în 2019, la 19 ani, când s-a impus la Toronto și US Open.

Mai devreme în acel an, Andreescu a ieșit campioană și la Indian Wells.

De partea opusă, Emma Răducanu nu a jucat nici măcar finala într-o altă întrecere.

Financiar: avantaj uriaș Emma Răducanu

Emma Răducanu are o avere estimată la 15 milioane de dolari.



Averea Emmei Răducanu se învârte în jurul sumei de 15 milioane de dolari, la doar 21 de ani.

Sportiva britanică cu tată român și mamă chinezoaică are contracte de publicitate semnate cu Dior, Tiffany & co., Nike, Wilson, Evian, Vodafone sau British Airways.

Bianca Andreescu are o avere estimată la 4 milioane de dolari, de aproape patru ori mai mică decât a britanicei.

