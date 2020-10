Ana Bogdan, invinsa DRAMATIC de Sofia Kenin, campioana Australian Open 2020! Cati bani va castiga jucatoarea nascuta la Sinaia pentru prezenta in turul 2 

Ana Bogdan a fost eliminata de campioana en-titre de la Australian Open, Sofia Kenin (21 de ani, 6 WTA) in turul secund al turneului de la Roland Garros, scor 6-3, 3-6, 2-6.

Partida s-a incheiat dupa o ora si 51 de minute intense de joc, in care numarul 93 WTA i-a pus mari probleme ocupantei pozitiei a sasea in ierarhia mondiala.

Pana azi, Sofia Kenin si Ana Bogdan se mai intalnisera o singura data in circuitul WTA, in 2018, cand romanca a avut castig de cauza, scor 4-6, 6-2, 6-4 in cadrul Mastersului Canadian.

Traseul Anei Bogdan la Roland Garros 2020 se incheie cu o singura victorie pe tabloul principal, obtinuta in dauna unguroaicei Timea Babos, scor 6-4, 6-2.

Pentru performantele de la Paris, Ana Bogdan va incasa un cec in valoare de €84,000.

Takes a lot of mental fortitude for any tennis player to bounce back quickly from getting trounced 6-0, 6-0.

Kudos to Sofia Kenin, into the 3d round of the French Open with a scrappy 3-6, 6-3, 6-2 victory over Ana Bogdan

