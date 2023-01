În data de 17 decembrie 2022, Ana Bogdan sfârșea învinsă categoric în sferturile de finală ale turneului WTA 125k de la Limoges de către Anna Blinkova, scor 6-1, 6-2.

Eșecul drastic a fost motivat de jucătoarea din țara noastră după încheierea partidei, Ana Bogdan anunțând atunci că suferă de o viroză respiratorie.

Ana Bogdan: „Am stat două săptămâni în pat. A fost mai rău decât atunci când am avut COVID.”

Înfrântă în primul tur al Openului Australian de Anna Bondar, scor 6-2, 2-6, 6-3, Ana Bogdan a dezvăluit că a fost în continuare afectată de viroza care i-a dat bătăi de cap în ultimele zile ale anului precedent.

„Ce pot să spun este că, din păcate, nu sunt la nivelul la care mi-aș dori să fiu. Nici mental, nici fizic. M-am pregătit și am mers la turneul de la Limoges, în Franța, în decembrie, pentru a avea meciuri în picioare înainte de noul an. Acolo m-am îmbolnăvit. Aproape trei săptămâni nu am putut face nimic. Am stat două săptămâni în pat! A fost mai rău decât atunci când am avut COVID.

Ana Bogdan a bifat a cincea prezență pe tabloul principal la Melbourne

Am venit în Australia imediat după Crăciun. Am încercat să mă antrenez, să fac mai mult în fiecare zi. În primele două săptămâni mi-a fost foarte, foarte greu. Nu e un sentiment plăcut să vii la un turneu de Grand Slam fără să fii în forma în care ai vrea să fii. Din acest punct de vedere, spun că mental și fizic nu am fost ceea ce trebuia să fiu,” a declarat Ana Bogdan pentru Eurosport.

Ana Bogdan a câștigat $71,946 pentru participarea sa la ediția 2023 a Openului Australian. A fost a cincea prezență a sportivei din Sinaia în Grand Slam-ul din Melbourne.