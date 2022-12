Ana Bogdan a deslușit misterul înfrângerii categorice de la Limoges: de ce boală suferă

Ana Bogdan (30 de ani, 54 WTA) a câștigat doar trei game-uri în sfertul de finală jucat în competiția WTA 125k de la Limoges, în fața campioanei Transylvania Open 2022, Anna Blinkova (24 de ani, 80 WTA.

Blinkova s-a impus, scor 6-1, 6-2, în doar 68 de minute, reușind și o serie de nouă game-uri consecutive, performanță întâlnită mai rar în circuitul de elită al tenisului feminin.

Ana Bogdan, afectată de o viroză respiratorie, la Limoges

Jucătoarea din țara noastră cu 38 de victorii semnate în acest an a oferit o surpriză negativă, însă a motivat prestația mediocră din acest meci, printr-o postare publicată pe Instagram, în care anunță că suferă de o viroză respiratorie.

„Ce vedeți în prima poză e cum sunt eu, cu adevărat, pe teren. De îndată ce pășesc pe teren, sunt acolo să dau totul. Joc cu inima și îmi place ce fac. De această dată nu a ieșit cum mi-am dorit, am o viroză respiratorie și am început să mă simt rău încă din turul doi. Am sperat că o să mă simt mai bine și o să pot juca bine în sferturi, dar, din nefericire, situația s-a agravat, cu fiecare noapte petrecută, și nu am putut să fac mai mult.

Vreau să le mulțumesc fanilor pentru susținere, antrenorilor, pentru sfaturi, iar acum abia aștept să mă duc acasă, să beau multe căni de ceai lângă pomul de Crăciun,” a scris Ana Bogdan, anunțând motivul pentru care nu a putut presta cel mai bun tenis al său.