Ana Bogdan (29 de ani, 65 WTA) a ajuns în faza ultimelor opt jucătoare în competiția de categorie WTA 250 de la Portoroz, Slovenia.

Sportiva din România a confirmat succesul bifat în fața jucătoarei care i-a încheiat cariera Serenei Williams, Ajla Tomljanovic, cu o victorie obținută în defavoarea semifinalistei Roland Garros 2021, Tamara Zidansek, scor 6-1, 6-7 (5), 6-1.

Partida s-a încheiat după 2 ore și 37 de minute de joc, timp în care Ana Bogdan a reușit șapte break-uri pe serva sportivei din Slovenia.

Finalistă la Varșovia și câștigătoare a turneului WTA 125k de la Iași, Ana Bogdan va juca în faza ultimelor opt jucătoare cu învingătoarea meciului dintre Cristina Bucșa (110 WTA) și Beatriz Haddad Maia (18 WTA).

În ierarhia WTA LIVE, Ana Bogdan a urcat deja 7 locuri, până pe poziția 58, iar pentru cele două victorii legate în Slovenia va primi un cec în valoare de €5,000.

Looked like a quick victory coming for Ana after she won the 1st set, but Tamara upped her game and made it a match in the 2nd set. Ana kept it close by taking it to a 2nd set tiebreak after getting down 1-3 before winning in 3. Ana Bogdan defeated Tamara Zidansek 6-1, 6-7, 6-1. pic.twitter.com/VRDFG27oga