"Am injurat eu? Nu, nu se pune." | Schimbul de replici SENZATIONAL dintre Coco Gauff si tatal ei te va face sa razi 

Coco Gauff i-a atras atentia tatalui sau cu privire la limbajul pe care il foloseste in timpul sesiunilor de on-court coaching.

Cori Gauff este probabil cea mai promitatoare tanara jucatoare din tenisul feminin actual. La doar 15 ani, jucatoarea din SUA a castigat in 2019 primul sau titlu WTA in orasul Linz, dar a cedat azi la Auckland in sferturile de finala, fiind invinsa 7-5, 2-6, 3-6 de germanca Laura Siegemund.

Tatal lui Coco Gauff a intrat pe teren in timpul partidei de azi, cu ocazia unei sesiuni de on-court coaching, dar fiica sa i-a atras atentia cu privire la limbajul pe care l-a folosit. De eveniment s-a amuzat si antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, care a publicat inregistrarea video a momentului pe retelele sociale.

Dialog extraordinar intre Cori Gauff si tatal ei la Auckland



"Lucrul pe care l-ai facut in ultimele trei game-uri... nu i-ai dat niciun punct gratuit pe afurisita ei de serva. Serviciul ei e slab, e foarte lent."

- "Nu ai voie sa injuri," a replicat Cori Gauff, zambindu-i tatalui sau.

- "Am injurat eu?"

- "Da, tata, ai injurat."

- "Nu, am spus ca serviciul e slab."

- "Nu, dar ai spus cuvantul cu 'a'."

- "Ala nu se pune."

- "Ba da, in unele locuri se pune."

- "Ok, imi pare rau pentru asta."

Cori Gauff si Serena Williams au efectuat presezonul impreuna, alaturi de Marius Copil si Nicholas David Ionel in cadrul Academiei Patrick Mouratoglou. Ambele jucatoare din SUA vor fi pe tabloul principal al turneului feminin de la Australian Open, programat pentru perioada 20 ianuarie - 1 februarie.