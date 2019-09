Alarrma de tenis in orasul care nu doarme niciodata. Rezumatul meciului fara istoric dintre Andreescu si Williams

Penultima zi la Flushing Meadows, editia 2019 a US Open a conturat una dintre cele mai mari surprize din istoria recenta a tenisului feminin. Ultimul Grand Slam al anului a fost castigat de o jucatoare care anul trecut fusese eliminata in calificari si care nu fusese nascuta atunci cand oponenta sa castiga primul sau titlu de mare slem, in 1999.

Diferenta incontestabila de experienta pusa la o parte, Bianca Andreescu a jucat fulminant de curajos si a fost enervant de calma atat pentru Serena, cat si pentru intregul peisaj newyorkez.

Cu peste 20.000 de americani umpland Stadionul Arthur Ashe pentru a-i tine spatele Serenei Williams, Bianca Andreescu a parut ca face abstractie de miza jocului si a dominat meciul de la inceput, timp de o ora si 16 minute – borna temporala cand Bianca putea inchide turneul, dar Serena i-a refuzat prima minge de meci cu un forehand direct castigator la retur.

Bianca a fost peste tot pe teren in aceste prime 75 de minute de joc. Neintimidata de forta adversarei, ba chiar fiindu-i superioara si la forta loviturilor, aspect pe care Serena nu l-a trait prea des in 24 de ani de tenis profesionist, Andreescu i-a urcat pulsul Serenei cu lovituri trimise succesiv in diversele colturi ale terenului advers si n-a slabit ritmul, facand meciul sa para proiectat in directia dorita de ea.

Serena n-a dat senzatia vreunui plan tactic premeditat si a fost victima presiunii si mai ales a lipsei de disponibilitate la efort. Momentul capital care a dovedit acest aspect a fost punctul de la 6-3, 3-1, 40-15, cand Serena a ratat mingea si a lovit-o abia din a doua incercare, demonstrand o grava lipsa de acuratete in ceea ce priveste jocul de picioare. Footwork-ul a fost de un nivel foarte scazut din partea americancei, in nota obisnuita, dar o obisnuinta daunatoare pentru o finala de Slam. Serena avea sa alerge pe parcursul intregului joc numai 1348 de metri, asadar nu e nicio coincidenta ca Williams a ajuns sa bifeze a patra finala de Slam pierduta la rand.

Trezita tarziu in meci de un public de o intensitate rara in tenis, Serena n-a gasit nimic ca fiind un stimulent suficient de puternic pentru a reveni cu sanse reale la castigarea trofeului. A legat cateva puncte cu mai multa incredere, lovind cu sete in colturile terenului aparat de Andreescu, dar canadianca de origine romana s-a calmat dupa 4 game-uri cedate consecutiv si a replicat cu 2 game-uri la rand. Un al doilea game prin care a facut 7-5 de altfel perfectat cu un forehand la retur direct castigator, replicand izbanda Serenei de la prima sa minge de meci.

De o naturalete si un calm deosebite pentru varsta sa de 19 ani, Andreescu (pare ca) stie cine e, ce vrea sa faca si ce are de gand sa le faca adversarelor pe teren. O asteapta un viitor la fel de solid precum jocul sau, atat timp cat luciditatea va ramane la acelasi nivel, iar picioarele, pe acelasi pamant.

Serena a revenit in circuit cu 4 finale de Grand Slam dupa ce a nascut, dar de ce se intampla de americanca nu a castigat niciun set in toate aceste meciuri? Impedimentul este deopotriva psihologic si fizic. Presiunea numarului 24 nu este mica si nu poate fi usor sa castigi atunci cand Margaret Court este in tribune si te priveste cum si daca poti sa ii egalezi performanta. Din punct de vedere fizic insa, cei 2 ani trecuti de la momentul nasterii fie nu au fost suficienti pentru recuperarea totala a Serenei, fie eleva lui Mouratoglou nu dovedeste o etica a muncii suficient de inalta la antrenamente. Sigur, nu e facil la varsta ei, Serena are 37 de ani si n-a fost vreodata vreo versiune feminina a lui Rafael Nadal la acest capitol, dar nimeni nu poate sti daca ea este in continuare intr-adevar capabila sa castige Slam-uri sau incearca intr-un ultim sprint disperat dar in acelasi timp intimidant sa isi rotunjeasca numerele deja istorice ale unei cariere irepetabile.