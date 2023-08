460.000 de dolari pe an nu îi ajung lui Kyrgios! Reacția australianului, după ce ATP a introdus salarii pentru tenismeni

Oficialii circuitului ATP au decis lansarea unui program de salarizare a celor mai buni 250 de jucători din lume, începând cu anul 2024. Măsura este menită să limiteze efectele negative ale modului disproporționat în care sunt alocați banii în turnee.

Conform noii idei care urmează să fie implementate, tenismenii din top 100 ATP vor primi câte $463,000 per an, jucătorii clasați între locurile 101-175 vor încasa câte $231,000 anual, iar cei așezați între pozițiile 176-250 ATP ar urma să câștige câte $115,000.

„Această asigurare îi va ajuta pe jucători să își planifice sezoanele cu o claritate mai mare, cu o concentrare mai mare asupra jocului și cu o investiție mai mare în echipele lor. Banii acoperă cheltuielile cu antrenorii, fizioterapeuții și costurile de călătorie,” se află scris în comunicatul ATP.

Nick Kyrgios, care s-a declarat amuzat de propunerea introdusă de ATP, a afirmat că sumele „nu sunt suficiente”, în timp ce alți fani ai tenisului au apreciat că planul nu este destinat tocmai jucătorilor care au cea mai mare nevoie de bani, anume tenismenii clasați în afara top 250 ATP, care se află în continua încercare de a pătrunde în elita mondială a „Sportului Alb.”

Lol still not enough