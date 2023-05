Serena Williams și Roger Federer au fost doar câteva dintre vedetele prezente la Gala MET, eveniment co-găzduit de tenismenul elvețian care a marcat profund Era Open.

Roger Federer și Serena Williams au câte 41 de ani și s-au retras din tenis în toamna anului trecut - americanca, după US Open, iar elvețianul, la Cupa Laver - iar fanii tenisului s-au bucurat să îi vadă împreună pe doi dintre jucătorii care au împins limitele istorice ale acestui sport.

Mai mulți urmăritori ai lui Roger Federer i-au transmis acestuia că îi stă bine cu ochelari de soare, asemănându-l cu James Bond, iar cei cu imaginație sporită s-au folosit de abilitățile lor de editare foto pentru a și-l închipui mai bine o glumă absurdă, anume pe Rafael Nadal arânjându-și sticlele de apă, pe scările pe care au defilat vedetele îmbrăcate în diverse stiluri neobișnuite.

Rafa Nadal has arrived at the Met Gala pic.twitter.com/o8yUY9jfDL