3 românce în optimi la Birmingham! Sorana Cîrstea a trecut în premieră de Shelby Rogers, după un set decisiv blitzkrieg

Sorana Cîrstea (32 de ani, 36 WTA) a debutat cu triumf pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Birmingham, ediția 2022. Sportiva din România a învins-o în trei seturi pe americanca Shelby Rogers (29 de ani, 39 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-1, după două ore de joc.

În optimi, Cîrstea va primi replica sârboaicei Aleksandrei Krunic (29 de ani, 103 WTA), care a depășit-o în minim de seturi pe Petra Martic, 6-4, 7-6 (6).

A fost prima victorie obținută de Sorana Cîrstea, în trei meciuri directe cu Shelby Rogers, pe care a depășit-o cu o viteză impresionantă în setul decisiv, încheiat în doar jumătate de oră.

România se bucură de calificarea celor trei jucătoare prezente pe tabloul principal la Birmingham, Sorana Cîrstea alăturându-li-se Gabrielei Ruse și Simonei Halep, în faza optimilor de finală.

Have to hand it to Shelby, she put up a real fight while also seeming to be in pain. But Sori did her part to play hard and hit some great shots to get the win. Sorana Cirstea defeated Shelby Rogers 6-3, 4-6, 6-1. pic.twitter.com/5IuCXZgzti