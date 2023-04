Vassaras e președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, iar în cadrul conferinței a abordat subiecte în care a explicat situația arbitrajului din România.

Adrian Porumboiu șterge pe jos cu Burleanu și Vassaras: „Au venit să facă pe spălătorii de vase murdare”

Adrian Porumboiu, fost patron la FC Vaslui, a vorbit în cadrul emisiunii „SuperFanii” despre Vassaras și despre Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Afaceristul a avut câteva ieșiri extrem de dure la adresa celor doi și a precizat că singurul sentiment pe care i l-a oferit conferința șefului CCA a fost de consternare.

„Mă rog, totul face parte dintr-un joc, am pus ghilimele fără să mă vedeți, care se practică în fotbalul românesc de ani de zile. Sunt niște înțelegeri care până la urmă ies la suprafață. S-au devoalat într-o manieră prostească.

Ei nu aveau dreptul. Când spun ei, mă refer și la Burleanu și la Vassaras. Trebuiau să trateze fazele ca atare și nicidecum să implice o dispută personală, care e cu Becali. Să o rezolve. Le propun să nu se întâlnească în locuri întunecoase.

Vrei nu vrei, dai semnale că arbitrii vor putea face ce vor, că pot să facă ce vor că sunt acoperiți. Noi suntem o țară de acoperiți. Dar acum nu mai știm ai cui mai sunt.

Revenind direct la ce s-a întâmplat astăzi, în afară de stupefacție nu-ți poate crea o altă stare. Repet, ei trebuiau să vorbească și să discute doar și doar de fazele respective. În schimb, au venit să facă pe spălătorii de vase murdare. Și-au pus un halat în față”, a spus Adrian Porumboiu.

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român, Ion Crăciunescu, a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic, Kyros Vassaras, în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu la Realitatea TV.