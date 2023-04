Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a susținut o conferință-maraton în care a abordat pentru aproximativ trei ore diferite subiecte referitoare la situația arbitrajului din România.

Marius Croitoru nu s-a ferit de cuvinte, în urma declarațiilor lui Kyros Vassaras: „Mi se pare o jignire adusă jucătorilor”

La prima apariție într-o emisiune după ce a ieșit din Superligă, Marius Croitoru a vorbit despre declarațiile lui Kyros Vassaras și a evidențiat faptul că ce a putut spune șeful CCA este o ofensă adusă atât jucătorilor din campionat, cât și conducătorilor de cluburi.

„Mi se pare o jignire incredibilă adusă jucătorilor și oamenilor care bagă bani și plătesc acești jucători să joace, să facă performanță. Să vii tu ca un oficial al CCA să spui că un jucător care iese cu un picior rupt e ceva normal. E incredibil. Dar, trăim în 'Românica' noastră”, a spus Croitoru la „SuperFanii”.

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român, Ion Crăciunescu, a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic, Kyros Vassaras, în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu la Realitatea TV.