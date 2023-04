Adrian Porumboiu, atac furibund la Vassaras și Burleanu: „Avem de-a face cu doi mari idioți! Reacția lui Becali i-a supărat!” 

La o zi după ce Răzvan Burleanu (38 ani) a susținut o conferință de presă la sediul Federației Române de Fotbal, a venit rândul lui Kyros Vassaras (57 ani) să vorbească și să analizeze în direct fazele pe care conducătorii și mass-media le contestă.

Adrian Porumboiu, nemilos cu Burleanu și Vassaras

În prezentarea care a durat mai bine de trei ore, șeful CCA și-a apărat arbitrii și le-a găsit circumstanțe atenuante chiar și în cele mai incriminatorii situații, inclusiv cele cele două faze de la Rapid - FCSB, 1-0. Lucru care l-a șocat teribil pe Adrian Porumboiu (72 ani) și l-a făcut să apeleze la un limbaj tăios.

Fostul „central” este de părere că aceste două ieșire publice ale oamenilor care sunt la conducerea fotbalului românesc au fost generate de manifestul lui Gigi Becali (64 ani). Săptămâna aceasta, patronul FCSB-ului a fost deranjat că giuleștenii au fost iertați de două cartonașe roșii de Horațiu Feșnic (33 ani) și a anunțat că vrea să vândă clubul roș-albastru.

„Sunt stupefiat și chiar mă gândesc că omul ăsta ne consideră în Epoca de Piatră și a venit el, cu trei clase, să ne învețe pe noi cum să ieșim din Paleolitic. Eu nu credeam că un șef al Comisiei de Arbitri, fost arbitru internațional, din comisia UEFA, care păstorește de 10 ani CCA, să vină cu astfel de explicații demențiale.

În ce sens? Spune că 'Onea n-a lovit piciorul jucătorului, a lovit gheata lui Coman». Să înțeleg că gheata era într-o parte, iar piciorul era în altă parte...? Spune că 'n-a avut viteză, dar a avut duritate'.

Părerea mea e că-i cel mai prost exemplu pe care-l poți da arbitrilor pe care-i păstorești, că ai avea voie să faci astfel de atacuri, când toate recomandările spun că jucătorii trebuie protejați de intrările brutale și violente ale adversarilor.

Aici nu e arbitraj, e politică, rețineți ce vă spun! Reacția lui Becali i-a supărat. Faptul că i-a supărat l-a scos pe nenea Vassaras, care a ajuns și în Grecia unde a ajuns pe relații (n.r. - într-o funcție de conducere în arbitrajul elen). Ce instruire le-a făcut el arbitrilor de la noi? Ei sunt bulversați.

Revin la politică... Burleanu și-a făcut o castă, a luat ochii. A făcut o mare harababură în arbitraj. Ăsta nu e fotbal! Influența unei echipe în Federație este nefastă. Dacă au ieșit cu astfel de explicații înseamnă că acoperă o mizerie de arbitraj. Cu ce scop faci asta? Faptul că le-a fost atrasă atenția i-a făcut să se simtă jigniți!

Avem de-a face cu doi idioți. Retractez! Mari idioți! Știți de ce am făcut afirmația asta? (n.r. - jignirea anterioară) Pentru că suntem luați de proști. Putem să acceptăm asemenea explicații, când se vede foarte clar? Fiecare are dreptul la o părere, dar nu poate fi contrară bunului simț. Ei sunt acolo unde nu ar trebui să fie”, a declarat Adrian Porumboiu pentru Orange Sport.

Gigi Becali i-a distrus pe Burleanu și Vassaras: „N-au făcut nimic în viață! Am terminat cu voi, oameni de nimic!”

„N-am ajuns să îmi zică mie Burleanu, care nu a făcut nimic în viața vieților lui. L-au băgat ăia de la Securitate, l-au crescut de mic, nu știu cum au făcut. Dar i-a zis unul care comandă el România, l-a pus Băsescu consilier, după l-a băgat pe Gică Popescu la pușcărie și a zis: 'Comand și fotbalul eu!' Uite, așa s-a ajuns. Eu nu mai vreau să am de aface cu ei. Sunt niște copii prea obraznici, nu au pic de rușine, de bun-simț.

'Vassaras!' Te obligă! Stai, mă, puțin, întreabă-ne. Vrem șef de arbitru român. 'Nu, mă, că îl aduc eu că vreau eu, că sunt șef de Federație!'. Vine Vassaras, stă numai prin Grecia, ia banii la mișto, că noi suntem proști. Eu nu mai sunt! Am terminat cu voi, oameni de nimic. Nu aveți pinc de demnitate și onoare! Cu voi nu mai am de aface cu obrăznicia și tirănia pe care le aveți.

'Ești obligat să joci cu U21, că spun eu! Că pe banii tăi comand eu'. Iau bani, sute de mii de euro... 'Eu candidez, sunt avocat', după doi ani: 'Cine nu e în fotbal nu mai candidează, să fiu eu singur. Avocații nu mai au voie să candideze. Mai punem încă un mandat, schimbăm Statului'. Ce faci, mă, faci ca Putin?

Eu nu pot să mă lupt cu toată tirania din România, mai ales că ei au și puterile statale. M-am luptat, am făcut și pușcărie. Slavă Domnului că am făcut numai atât! Nu mi-am dat seama în ce m-am băgat, am intrat în foc ca prostul!”, a declarat Gigi Becali, a doua zi după Rapid - FCSB, 1-0.