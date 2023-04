Mircea Rednic, show la revenirea în Liga 1: „Miron s-a împiedicat de iarba hibrid! N-au dat gol, dar arbitrul i-a ajutat!”

Debutul lui Mircea Rednic (61 ani) la UTA Arad a fost în semifinala Cupei României, cu U Cluj, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Din păcate pentru „Puriu”, arădenii au fost învinși cu 0-1, după ce Dan Nistor (34 ani) a puctat de la 11 metri, în urma penalty-ului acordat de Horia Mladinovici, după consultările VAR.

Mircea Rednic, nemulțumit de deciziile lui Horia Mladinovici

Frustarea e și mai mare pentru Mircea Rednic, având în vedere că elevii săi au deschis scorul prin Virgiliu Postalachi (23 ani), dar arbitrul a dictat fault în atact la duelul atacantului cu Andrei Miron (28 ani).

„Cred că am făcut un meci bun, am dat și gol. Nu am primit niciun gol. Nu se poate! Vorbim de fotbal, de plăcerea fotbalului. Cred că Miron s-a împiedicat de iarba hibrid. Tu iei două decizii numai împotriva noastră. Nu a fost penalty de dat. Ei au dat gol? Nu au dat șut pe poartă repriza a doua. Ce să le reproșez jucătorilor?

Păcat, meciul ăsta a fost decis...nu de VAR, pentru că VAR-ul l-a chemat pe el. VAR-ul a zis că e o situație, pe urmă a veni el și a decis (n.r. Istvan Kovacs, arbitrul din camera VAR).

Am avut situații, ocazii, nu am reușit să marcăm, am avut și ceva probleme... Chindriș a făcut o mică ruptură. E stres mult, toată lumea își dorea să ajungem în finală. Cred că meritam să ne calificăm. Nu mai putem schimba nimic. Noi am dat gol, s-a anulat. Ei n au avut niciun gol, dar arbitrul i-a ajutat, au dat gol.

Rămân cu un gust amar, e păcat. Am înțeles că nu e prima dată. Poate nu-i place UTA. Când știi că face greșeli, tu îl delegi în continuare? Dacă și ăla e de fault, înseamnă că în Anglia se dă fault la orice. În rest, felicitări lui Neluțu. Îmi doresc să câștige Cupa, dacă nu am reușit noi”, a declarat Mircea Rednic la finalul meciului.

Pentru UTA Arad urmează meciul cu Hermannstadt din campionat, pe teren propriu, de pe 2 mai, de la 20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Iar ultimele trei jocuri din competiția internă, în tentativa de a rămâne în Liga 1, vor fi cu FC Argeș, CS Mioveni și FCU Craiova.