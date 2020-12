Meciul dintre Eibar si Real Madrid, analizat la SuperLive cu Mihai Mironica! Care sunt avantajele celor de la Eibar in fata campioanei Spaniei

Real Madrid joaca in deplasare, pe terenul lui Eibar, duminica seara, de la ora 22:00.

In cea mai recenta editie din SuperLive cu Mihai Mironica, Alin Buzarin si Aurel Ticleanu au dezbatut meciul dintre Eibar si Real Madrid. Cei doi au comentat duelul din a 14-a etapa a campionatului din Spania, atragand atentia asupra calitatilor celor doua echipe.

"Eibar e o nuca tare, primeste putine goluri, joaca muncitoreste, economicos. Real pare intr-o zodie buna, nu ai ce sa ii reprosezi. A castigat grupa de Champions League, a batut Barcelona in deplasare, s-a impus fara drept de apel in fata lui Atletico, a castigat meciul cu Bilbao in 10 oameni...

In mod normal ar trebui sa se impuna in deplasare pe terenul lui Eibar si sa-si asigure linistea pentru toata luna ianuarie", a declarat Alin Buzarin.

"Cea mai mare problema a Realului a fost sa rezolve problema nemultumitilor din lot. Ma gandesc la Bale, la Isco, nume mari care probabil ca stricau atmosfera de la echipa. Deodata lucrurile s-au legat si se pare ca au ramas cu un spirit de maxima economie, joaca doar cat sa-si asigure victoria", a adaugat si Aurel Ticleanu.

Meciul dintre Eibar si Real Madrid este programat duminica seara, de la ora 22:00.