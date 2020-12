Isco va pleca de la Real Madrid in ianuarie. Cinci mari cluburi europene se bat pentru semnatura lui 

Isco a jucat doar 10 meciuri in aceste sezon pentru "galactici" si a primit acceptul sa negocieze cu alte cluburi.

Presa spaniola scrie ca Isco a primit acceptul clubului pentru a se putea transfera in perioada de mercato din luna ianuarie, dupa ce a jucat doar 10 meciuri in toate competitiile in acest sezon si are o relatie glaciala cu antrenorul Zinedine Zidane. Pentru mijlocasul ofensiv si-au anuntat deja interesul Juventus, Arsenal, Sevilla, AC Milan si Everton. Isco mai are contract pana in iunie 2022 si este cotat la 20 de milioane de euro, dar ar putea pleca pentru doar jumatate din aceasta suma, din moment ce oficialii madrileni sunt disperati sa scape de salariul sau de aproape 7 milioane de euro pe sezon, in conditiile in care bugetul clubului a fost grav afectat de pandemia de coronavirus.

Francisco Roman Alarcon Suarez (28 ani), cunoscut in lumea fotbalului ca Isco, a fost crescut de academia Valenciei, apoi a evoluat pentru echipa de seniori a "liliecilor" (2010-2011), Malaga (2011-2013) si Real Madrid (2013-2021). In palmaresul sau se gasesc 4 trofee Champions League, 2 titluri de campion in Spania, 1 Copa del Rey, 2 Supercopa de Espana, 3 UEFA Super Cup si 4 FIFA Club World Cup. Mijlocasul este campion european U21 (2013) si a primit titlurile Golden Boy Award (2012) si Trofeo Bravo (2013). El are selectii pentru toate nationalele de juniori ale Spaniei si a strans 38 de selectii si 12 goluri pentru reprezentativa de seniori iberica.