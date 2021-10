„Lovește mingea diferit!” Reacția Mariei Sakkari după ce a eliminat-o pe Halep în sferturi la Moscova 

De o oră și 46 de minute a avut nevoie Maria Sakkari pentru a se impune, în două seturi, în fața Simonei Halep, în sferturile de finală ale Cupei Kremlinului, 6-4, 6-4.

A fost prima întâlnire dintre cele două, iar tenismena din Grecia a reușit să se impună fără probleme. La finalul meciului, Maria a vorbit despre victoria importantă obținută, punctând stilul diferit al Simonei.

Maria Sakkari este pe val, aflându-se în cel mai bun moment din carieră. Tenismena de 26 de ani va fi prima reprezentantă a Greciei din istorie la Turneul Campioanelor.

„Un meci foarte greu!”

„A fost un meci foarte greu astăzi. A fost primul meu duel cu Simona, dar știam la ce să mă aștept. Lovește mingea diferit față de restul jucătoarelor. Am avut câteva momente grele în setul secund, la 5-1, și am fost la un pas să fiu egalată.

Mă bucur că am reușit să închid partida în două seturi. Am avut emoții la 5-1, am fost și puțin obosită, iar la ultimul game am forțat puțin mai mult și iată că am câștigat. Am călătorit mult în ultima vreme, mă simt destul de obosită”, a declarat Maria Sakkari la final.