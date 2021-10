„Modest!” Transferul lui Moruțan la Galata, contestat de un patron din Liga 1. Ce spune de comparația Hagi vs. Moruțan

Deși inițial spunea că nici nu vrea să audă de oferte sub 10 milioane de euro, Becali l-a lăsat pe Moruțan să plece la Galata pentru 3.5 milioane, plus bonusuri.

Valeriu Iftime consideră că afacerea făcută de Becali este una modestă și insistă ca vicecampioana să-i plătească o cotă parte și din bonusurile pe care le va încasa de pe urma fotbalistului trecut pe la FC Botoșani.

Moruțan a sosit la FCSB în iulie 2018. Becali a plătit atunci suma de 1.2 milioane de euro în schimbul jucătorului, însă Iftime a păstrat și o cotă parte dintr-un viitor transfer.

„Galatasaray e o echipă bună, nu mai e echipa formidabilă de acum ceva timp, să dea Dumnezeu să devină, dar transferul făcut de FCSB la Galata e unul modest.

S-a făcut cu bani puțini, dar nu cred că e transfer senzațional. Man a fost transferat de trei ori cât el, de exemplu, la nivel de preț. Înseamnă că Man a fost cotat de trei ori mai bun. Moruțan e un fotbalist foarte bun, trebuie să muncească, antrenorul să aibă curaj să îl folosească și poate va crește. Ne ocupăm să creștem copiii, de parcă ne ocupăm să creștem elemente reactive. Cred că educația e cel mai interesant lucru.

FCSB nu poate închide conturile cu mine, până când Galata nu încheie cu ei. Am înțeles că nu au primit niciun ban. Nu am spus că vrem banii cu totul, am spus că sunt niște bonusuri pe care le primește FCSB, iar la alea să fim și noi cotă. Pe lângă cei trei milioane, mai sunt și bonusuri”, a spus Valeriu Iftime la PRO X, în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”.

Ianis Hagi vs. Olimpiu Moruțan

Galata l-a dorit și pe Ianis Hagi în această vară, iar Valeriu Iftine spune că dacă ar avea bani i-ar cumpăra pe amândoi pentru a-i juca pe posturi diferite.

„Nu știu dacă este peste Ianis Hagi. Sunt profiluri diferite, dacă ar fi să fac un transfer, i-aș lua pe amândoi, să îi folosesc pe locuri diferite. E greu să faci, amândoi sunt buni, talentați. Ăsta pare mai masiv. Vorbim prea mult, ei fac puțin. Vorbim de milioane de euro la Moruțan și el pleacă pe trei milioane la Galata, cu banii plătiți în rate, dacă ăsta e transfer bun pentru un mare fotbalist, mă îndoiesc.

Nu știu ce s-a întâmplat cu Hagi, la nivel de transferuri, chiar de bani luați”, a mai spus Iftime.