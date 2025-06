Meciul, încheiat la egalitate, scor 1-1, a adus primul punct pentru ambele echipe la Cupa Mondială a Cluburilor, într-o confruntare marcată de un gol chiar al lui Ramos și o evoluție solidă a defensivei mexicane.



Într-o declarație acordată DAZN, imediat după fluierul final, veteranul spaniol, la cei 39 de ani ai săi, nu și-a ascuns bucuria, chiar dacă rezultatul nu a fost o victorie: "Am obținut un punct bun împotriva unui adversar mai puternic. E un sentiment de dezamăgire când nu câștigi, dar am avut în față o echipă foarte complicată, care a jucat o finală de Champions League".



Analiza meciului și rolul lui Ramos



Ramos a recunoscut dificultățile din prima repriză, dar a ținut să remarce faptul să echipa sa și-a îmbunătățit jocul în partea a doua: "În prima repriză am avut ceva dificultăți, dar în repriza secundă am avut o abordare mult mai bună. Cu siguranță, un punct e mai bine decât zero".



Fundașul a fost esențial în defensiva lui Monterrey, reușind să se desprindă de marcajul lui Francesco Acerbi și să înscrie unicul gol al mexicanilor. Întrebat despre rolul său de lider în apărare, Ramos a lăudat atitudinea colegilor săi: "Colegii au demonstrat personalitatea potrivită. Trebuie să construim totul de la zero. Nu trebuie să inventăm nimic: în repriza a doua, de exemplu, am găsit personalitate și liniște, profitând de anumite ocazii".



Partida de pe Rose Bowl Stadium din Los Angeles a marcat debutul lui Cristi Chivu pe banca tehnică a Interului, într-un meci disputat la temperaturi ridicate și în fața a aproximativ 40.000 de spectatori.



În celălalt meci al grupei, River Plate a dispus de Urawa Red Diamonds cu 3-1. Sâmbătă, Inter va întâlni echipa japoneză, iar pe 25 iunie va juca meciul cu River Plate.



