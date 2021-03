Vesti proaste pentru Tatarusanu! Chiar daca pleaca Donnarumma, romanul va fi rezerva si in sezonul urmator! Anuntul italienilor

Tatarusanu a ajuns la Milan la inceputul acestui sezon, insa nu a evoluat in foarte multe partide.

Negocierile dintre Donnarumma si AC Milan nu par a avea o finalitate, iar conducerea clubului i-a in calcul varianta ca portarul italian sa paraseasca echipa la finalul actualului sezon. Totusi, din pacate pentru Tatarusanu, acesta nu e vazut ca o varianta pentru postul de titlular al Milanului nici din sezonul urmator, conducatorii echipei cautand sa transfere un alt portar care sa ocupe postul din primul 11, in eventualitatea plecarii lui Gigio.

Oferte clubului pentru portar este de 8 milioane de euro pe sezon, o crestere fata de cele 6 milioane de euro pe care jucatorul le incaseaza salariu in sezonul actual, insa, Mino Raiola, agentul jucatorului, nu a oferit inca un raspuns, anunta Gazetta dello Sport.

Publicatia italiana, care citeaza L'Equipe, scrie ca principalul favorit pentru inlocuirea lui Donnarumma ar fi Mike Maignan (25 de ani), portarul lui Lille, care a debutat si in nationala Frantei si mai are contract doar pana la finalul sezonului urmator.

In plus, Gazzetta Dello Sport avanseaza si doua variante autohtone: Juan Musso (26 de ani), portarul argentinian al lui Udinese, dar si Pierluigi Gollini (26 de ani), goalkeeper-ul italian al Atalantei, care are o selectie la echipa nationala.

Astfel, desi mai are contract cu Milan pentru inca doua sezoane, iar Donnarumma este pe cale sa plece de pe San Siro, Ciprian Tatarusanu pare ca va ramane doar varianta B pentru Stefano Pioli. In acest sezon, romanul a aparat in cinci partide, avand, in general, prestatii apreciate.