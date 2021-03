EXCLUSIV | Revine Ciprian Tatarusanu la nationala? Reactia FRF inainte de debutul Romaniei in preliminariile Mondialului din 2022

Ciprian Tatarusanu s-a retras de la echipa nationala in noiembrie 2020, dupa meciurile din Nations League.

Romania incepe la finalul acestei luni campania de calificare la Campionatul Mondial din 2022, iar directorul tehnic al FRF spera ca Tatarusanu sa poata fi convins sa revina la echipa.

Mihai Stoichita a declarat la Pro X ca relatiile dintre jucator si staff-ul nationalei sunt foarte bune, el asteptandu-se ca portarul sa se razgandeasca mai ales ca Mirel Radoi nu are foarte multe variante pentru a-l inlocui.

"Eu cred ca retragerea lui Tatarusanu a fost prematura, nu cred ca era cazul. Se mai poate vorbi de o revenire, in caz ca Mirel va mai vrea sa discute cu el si sa-i propuna o revenire.

Va dati seama ca sunt relatii foarte bune, nu e nicio relatie tensionata intre el si selectioner, asa ca nu stiu inca sigur, dar orice e posibil", a declarat Mihai Stoichita la Ora exacta in sport.

Romania debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar pe 25 martie, in compania Macedoniei de Nord. Tot in aceasta luna, 'tricolorii' lui Mirel Radoi vor infrunta si Germania, si Armenia, pe 28, respectiv 31 martie.

