Genoa s-a decis! Radu Drăgușin va fi cel mai scump fotbalist român din istorie

Fundașul român este foarte aproape de un transfer în Premier League, acolo unde este monitorizat de mai multe echipe importante, așa cum a anunțat agentul acestuia, Florin Manea.

Printre cluburile interesat de Radu Drăgușin se numără Tottenham și Newcastle, două dintre formațiile cu pretenții la cupele europene în Premier League. Genoa a luat o decizie importantă cu privire la internaționalul român, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

”Grifonul” i-a fixat prețul lui Radu Drăgușin. Astfel, echipa care vrea să-l transfere trebuie să plătească 30 de milioane de euro, caz în care fundașul va deveni cel mai scump fotbalist român din istorie.

