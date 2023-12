Cotat la 20 de milioane de euro, în urma ultimei actualizări marca Transfermarkt, internaționalul român mai are contract cu echipa din Serie A până la finele sezonului 2026/27.

Cuvinte la superlativ despre Radu Drăgușin: ”Și nu mă joc cu ele când spun lucrurile astea!”

Prezent la emisiunea Poveștile Sport.ro, Ciprian Panait, un antrenor care a dirijat formații din Orient, dar și din Liga 1, a vorbit despre vedeta echipei naționale a României, Radu Drăgușin.

Lector la UNEFS (n.r. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport), Ciprian Panait a subliniat faptul că Radu Drăgușin are calități uluitoare și datorită educației pe care a primit-o acasă.

”A reușit. Din punctul meu vedere, eu vorbesc ca antrenor în primul rând, e un copil talentat cu niște calități uluitoare, care sunt potențate și puse în valoare de educație pe care a primit-o acasă. Și nu mă joc cu cuvintele când spun chestia asta.

E clar, copilul are calități fantastice. Nu are cum să nu ajungă. Mă bucur pentru el și mă bucur că e un produs care are marca România.

Nu sunt răutăcios, dar îmi aduc aminte că a fost o situație ciudată cu un antrenor care a spus 'nu l-am preferat pe el să înceapă meciul la under-21 că nu știu ce fotbalist jucase mai mult decât el'.

Dacă noi ne debarasăm de aceste concepte cred că vom scoate mult mai mulți jucători în față”, a spus Ciprian Panait la Poveștile Sport.ro.

VIDEO Emisiunea integrală cu Ciprian Panait la Poveștile Sport.ro

Cota lui Radu Drăgușin s-a dublat: 20 de milioane de euro

Drăgușin este evaluat acum la nu mai puțin de 20 de milioane de euro, o cotă dublă față de cea avută de fundaș din octombrie și până la începutul lunii decembrie. Fotbalistul celor de la Genoa este lider autoritar în clasamentul celor mai valoroși jucători români de la ora actuală.

Podiumul celor mai valoroși fotbaliști români este completat de Darius Olaru (FCSB, 5,3 milioane de euro) și Nicolae Stanciu (Damac, 5 milioane de euro). Cota de piață oferită acum de Transfermarkt lui Radu Drăgușin se apropie mai mult acum de suma pe care Genoa ar solicita-o pentru vânzarea fundașului - aproximativ 30 de milioane de euro.