Feralpisalo, nou-promovată în Serie B, l-a transferat în această lună pe Marcus Păcurar (18 ani), care a debutat deja la echipa de seniori și a devenit astfel coleg cu mijlocașul Denis Hergheligiu, un alt fotbalist român din străinătate prezentat în exclusivitate de Sport.ro.

Fundașul central a jucat mai multe partide amicale pentru prima echipă a lui Feralpisalo, inclusiv în 2-0 cu Sassuolo din Serie A, și a fost integralist în cele două meciuri oficiale jucate în septembrie la Primavera.

Interviul realizat de Sport.ro cu Marcus Păcurar de la Feralpisalo (Serie B)

Salut, Marcus, felicitări pentru transfer și pentru debutul la seniorii lui Feralpisalo! Povestește-mi puțin despre traseul tău fotbalistic de până acum.

Mulțumesc! Am început fotbalul la școala lui Francesco Totti, de la cinci până la zece ani. Apoi m-a chemat Lazio, unde am stat până la vârsta de treisprezece ani, au fost cei mai frumoși ani din traseul meu fotbalistic de până acum!

La paisprezece ani am mers la OstiaMare, unde am stat două sezoane, până să mă ia Reggina, unde, din păcate, am avut probleme inițial cu certificatul de jucător străin.

Așa că am jucat primul an la Aprilia, un club din Roma din Serie D, apoi am mers la Reggina. A fost însă un sezon greu și am decis cu societatea să plec în decembrie, era în 2021.

În ianuarie 2022 am semnat cu Trastevere, tot un club din Roma din Serie D. Acolo a început o nouă viață pentru mine, am reușit să joc bine și m-a remarcat Mantova, echipă de Serie C.

Iar în iulie 2022 am semnat cu Mantova, am început la juniori și în scurt timp, din toamnă, am fost promovat și am rămas la echipa mare (n.r. - unde a fost pregătit de Andrea Mandorlini, actualul antrenor al lui CFR Cluj).

În sfârșit, anul acesta am reușit sa semnez cu Feralpisalo, echipă din Serie B unde deja am jucat aproape în toate amicalele de la echipa mare, inclusiv cu formații de Serie A.

Într-un timp destul de scurt și la o vârstă încă a junioratului, ai făcut un salt uriaș, de la amatori până în Serie B. Care crezi că sunt calitățile tale și aspectele pe care trebuie să le îmbunătățești?

Da, să zicem că într-un timp scurt am făcut un salt destul de bun, dar încă n-am făcut nimic! Traseul meu trebuie încă scris...

Nu-mi place să vorbesc despre mine, sincer prefer să zică alții la ce sunt mai bun și la ce trebuie să mai lucrez.

Pot să spun doar că una dintre calitățile mele este că știu să joc foarte bine cu ambele picioare. La fel de bine știu și că trebuie să lucrez mai mult din punct de vedere mental, pentru că uneori mă simt prea sigur pe mine și greșesc.

Ai jucat deja la seniorii lui Feralpisalo în mai multe amicale, în acest moment te simți pregătit pentru debutul în Serie B?

Chiar mă simt pregătit să debutez în Serie B. Sunt foarte sigur pe mine și știu că nu o să dezamăgesc antrenorul când o să mă bage pe teren.

Ai fost contactat de Federația Română de Fotbal?

Da, anul trecut, și cei de la FRF mi-au zis că la prima acțiune voi fi convocat, doar că nu a fost așa... Aștept convocarea, sper ca anul acesta să mă cheme!

La noua ta echipă ești coleg cu un alt fotbalist român, Denis Hergheligiu, te-a ajutat prezența lui acolo?

Sfaturile lui Denis mi-au fost de folos în multe privințe. Și, în general, pot spune că întreaga echipă mă ajută.

Care este poziția de pe teren în care te simți cel mai bine?

Eu joc fundaș central dreapta, doar că antrenorul, în anumite situații, mă pune și fundaș central stânga. Iar când jucăm într-un sistem cu trei în apărare, joc ori în dreapta, ori în centru.

Foto: Feralpisalo, arhivă personală