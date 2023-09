Tânărul fotbalist român Patrick Baranyai (18 ani împliniți în luna august), prezentat în exclusivitate de Sport.ro, este legitimat în Spania la Hercules Alicante și a fost convocat la naționala Under 19 a Irlandei, alături de care va începe în toamnă campania de calificare la Campionatul European.

”Eram puțin nervos că nu mă cheamă, apoi am primit în sfârșit convocarea la națională. Am fost foarte entuziasmat, m-am descurcat bine la stagiul de pregătire din iunie și am fost convocat din nou în această vară, pentru un nou stagiu.

Acum aștept să fiu chemat pentru următoarele meciuri amicale și sper să joc în noiembrie în preliminariile pentru Euro Under-19, pe care le vom disputa în Albania”, a declarat Patrick pentru Sport.ro.

Fundașul central evoluează la echipa a doua a lui Hercules Alicante, club la care este legitimat din decembrie anul trecut:

”Mă bucur că am fost promovat la formația Under 23, unde voi juca în acest sezon, pentru că în acest fel voi putea să progresez și să capăt mai multă experiență.



Obiectivul meu este să prind cât mai repede minute și la echipa de seniori”, ne-a mai spus tânărul fotbalist.

Patrick Baranyai pentru Sport.ro: ”Am nume unguresc, dar nimeni din familie nu știe limba maghiară”

Născut în Irlanda, Patrick Baranyai are dublă cetățenie, română și irlandeză, și a mai fost convocat anterior de federația de la Dublin la naționala Under 14.

”Sunt născut în Irlanda, dar am și cetățenia română, de care sunt foarte mândru. Părinții mei sunt din Mediaș, iar numele îmi vine de la un bunic maghiar, însă nimeni din familie nu știe limba maghiară.

Nu vorbesc românește la perfecție, dar, câtă vreme am sânge de român, încerc să folosesc cât mai des posibil limba, în primul rând cu părinții mei”, mărturisea Patrick la începutul acestui an, într-un interviu pentru Sport.ro.

Foto: Hercules Alicante, arhiva personală