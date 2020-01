Transferul lui Chipciu este GATA! Cu cine va semna jucatorul roman

Alexandru Chipciu (30 ani) pleaca de la Anderlecht in aceasta iarna.

Marius Sumudica a declarat in numeroase randuri ca il doreste pe Alex Chipciu la echipa sa si ca negociaza venirea lui in Turcia. La nici o saptamana de la declaratia antrenorului lui Gaziantep, presa din Turcia scrie despre sosirea jucatorului roman de la Anderlecht.

Anderlecht l-a luat pe Chipciu in anul 2016, in schimbul a 3 milioane de euro, insa fostul jucator al FCSB nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor in Belgia, iar sezonul trecut a fost imprumutat la Sparta Praga, dar nici acolo nu s-a impus.