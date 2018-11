SUPERGOL STANCIU pentru Sparta Praga!!! A lovit superb de la 20 de metri, portarul n-a avut nicio sansa! VIDEO

Nicusor Stanciu a marcat un gol superb pentru Sparta in deplasarea de la Karvina!

In minutul 72, Stanciu a deblocat defensiva aglomerata a oaspetilor cu un sut superb de la 20 de metri, la coltul lung. Golul romanului a adus-o in avantaj pe Sparta.. S-a terminat 3-1 pentru echipa romanilor din Cehia. Plavsic a inchis tabela din penalty, dupa ce Stanciu a renuntat sa execute in favoarea sa.



Nita si Vatajelu au jucat si ei pentru Sparta.