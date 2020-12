Nicolae Stanciu, mesaj subtil pentru Mirel Radoi! "E greu sa joc pe acel post! La Praga, antrenorul imi cere altceva!" Ce spune de preliminariile pentru Mondial

Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei nationale, cu 10 goluri marcate in 42 de aparitii.

Stanciu a incheiat anul la Slavia Praga cu un gol extrem de important. Mijlocasul roman a marcat singura reusita in deplasarea de la Plzen si Slavia Praga s-a desprins in fruntea clasamentului din Cehia.

35 de puncte are Slavia dupa 13 meciuri, fiind singura echipa neinvinsa din campionat. Principalele urmaritoare sunt Jablonec si Sparta Praga, care au 29, respectiv 28 de puncte.

"Am avut un meci greu, era un derby pentru noi in Cehia. Era si ultimul meci al sezonului. Ne bucuram ca am castigat si ca ne-am distantat putin de locul 2.

Ma bucura si pe mine tot ce s-a intampla in acest sezon, mai putin perioada dupa ce am ratat calificarea in Champions League cu Slavia si dupa la doua saptamani am ratat si calificarea la Euro cu Islanda. Am avut o luna foarte grea dupa si mi-a fost greu sa imi revin", a spus Stanciu, la Digi Sport.

"Difera foarte mult ce se intampla la echipa de club cu ceea ce fac la echipa nationala si poate ca deasta nu e bine sa compari evolutiile de la club cu cele de la nationala.

Acolo sunt mereu jucatori noi pe care nu ii cunosti, timp putin de pregatire, dar noi speram si ne dorim sa incepem sa ne calificam si vrem sa mergem la Mondial.

In 1998 aveam 5 ani si bateam mingea, dar nu ma uitam asa mult la fotbal, nu intelegeam.

Asta ne dorim, am avut cativa ani dupa calificarea din 2016... Am ratat calificarea la Mondial, la Euro. Nu stiu, vom vedea. Romania are foarte multi jucatori care joaca in prima liga, multi dintre ei joaca si in strainatate si cu siguranta viitorul va fi mai bun", a spus Stanciu referitor la meciurile de la echipa nationala.

Nicolae Stanciu: "La nationala au fost momente in care am jucat mijlocas central langa Baluta. Pentru mine e mai greu sa joc acolo"

Mijlocasul Slaviei a facut o paralela intre ce ii cere antrenorul de la Slavia Praga si ce i se cere la echipa natiola.

"Depinde de meci si de ceea ce cere antrenorul. Au fost momente in care la nationala, cu Suedia, am jucat 4-4-2 si eu am jucat cu Tudor Baluta pe postul de mijlocas central.

Pentru mine e mai greu sa joc in pozitia aia, dar incerc sa o fac. La Praga, antrenorul imi cere sa cobor foarte mult si toate atacurile sa plece de la mine. Fiind foarte bun cu mingea, vrea sa constrim atacurile prin mine.

Ma simt foarte bine la nationala, doar ca difera tactica antrenorului, colegii. Responsabilitate mai mare simt ca am la Slavia si asteptarile sunt mai mari.

Am mai avut discutii cu antrenori si s-a schimbat lucrul acesta. M-am schimbat foarte mult de cand am ajuns in Cehia. Ceea ce imi cere antrenorul si ce vrea de la fiecare. Atunci cand am jucat cu Barcelona si Inter in Champions League am avut cu 20-30 de kilometri mai mult alergati pe meci. La noi in echipa ar fi o problema daca dupa meci vede antrenorul ca ai alergat 11 kilometri. Nu e multumit. Intr-un an de zile, de cand sunt acolo, mi-a intrat asta in cap si cateodata sunt focusat mai mult sa ma apar bine decat sa atac", a mai spus Stanciu.

Revansa cu Islanda?

"Cred ca e realizabil si nu o zic doar de dragul de a spune. Probabil ca si de la Islanda multi jucatori poate se vor retrage. Au avut o medie de varsta foarte ridicata, cu multi jucatori care evoluau de foarte multa vreme la echipa nationala.

Cred ca putem sa ii batem si sa stergem imaginea pe care am lasat-o in playoff-ul pentru Euro", a incheiat Stanciu.